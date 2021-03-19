Зобнин исключён из заявки сборной России на сбор в Сочи

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин не сможет помочь сборной России в ближайших матчах. Игроку было проведено медицинское обследование после матча против "Урала" (5:1), которое выявило повреждение.
Зобнин был заменён на 67-й минуте игры. Врачи сборной изучили результаты обследования и приняли решение не вызывать игрока на сбор - на восстановление футболисту понадобится более десяти дней, сообщает пресс-служба сборной России.
Зобнин - основной игрок команды Черчесова. В 2020 году он отыграл за сборную шесть матчей.
Россия на следующей неделе стартует в отборочном турнире ЧМ-2022. Команда с 24 по 30 марта сыграет против Мальты, Словении и Словакии.
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