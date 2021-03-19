Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Долги россиян за тепло выросли на 12%
Ушли в отказ: Берлин официально отверг санкции Вашингтона по "СП-2"
Управляющая компания отсудила у Радулова 285 тыс. за коммуналку
Песков разъяснил, как именно Путин задумал пообщаться с Байденом
Тина Канделаки дала ценный совет одиноким женщинам
Российские школьники передумали поступать в вузы
"Корзина счастья" обойдётся россиянам в 2 740 рублей
СМИ: новая американская ракета может "долететь до Москвы за 20 минут"
Нет слов, боится, не готов: эксперт о шансах на диалог Байдена и Путина

Зобнин исключён из заявки сборной России на сбор в Сочи

Спорт » Командные виды » Футбол

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин не сможет помочь сборной России в ближайших матчах. Игроку было проведено медицинское обследование после матча против "Урала" (5:1), которое выявило повреждение.

Зобнин был заменён на 67-й минуте игры. Врачи сборной изучили результаты обследования и приняли решение не вызывать игрока на сбор - на восстановление футболисту понадобится более десяти дней, сообщает пресс-служба сборной России.

Зобнин - основной игрок команды Черчесова. В 2020 году он отыграл за сборную шесть матчей.

Россия на следующей неделе стартует в отборочном турнире ЧМ-2022. Команда с 24 по 30 марта сыграет против Мальты, Словении и Словакии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
Ушли в отказ: Берлин официально отверг санкции Вашингтона по "СП-2"
Управляющая компания отсудила у Радулова 285 тыс. за коммуналку
Эксперт: предложения Германии по Украине неперспективны
Песков разъяснил, как именно Путин задумал пообщаться с Байденом
Тина Канделаки дала ценный совет одиноким женщинам
Российские зарплаты и МРОТ сравнили с американскими
Российские школьники передумали поступать в вузы
"Корзина счастья" обойдётся россиянам в 2 740 рублей
СМИ: новая американская ракета может "долететь до Москвы за 20 минут"
"Бавария" и "Ман Сити" могут встретиться в полуфинале Лиги чемпиов
Популярное
Мир. Новости мира
Разговаривать не о чем? Почему Путин не поедет в Грецию

Президент России не поедет в Грецию на военный парад 25 марта. Хотя повод вроде бы есть — парад приурочен к событиям, в которых России сыграла большую роль.

Разговаривать не о чем? Почему Путин не поедет в Грецию
Путин ответил Байдену историей из детства и пожеланием здоровья
Политика. Новости и аналитика
Путин ответил Байдену историей из детства и пожеланием здоровья
Политика. Новости и аналитика
Российскому послу в США придётся вернуться в Москву
Кремль
России надо последовательно и везде создавать угрозы США
Александр Артамонов Запад атакует Закавказье. Дело за Россией! Александр Артамонов Усам Оздемиров Как защитить природу без ущерба для экономики Усам Оздемиров Любовь Степушова Кто и зачем разбудил "Сонного Джо"? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
В поисках "Спутника V" жители Польши дошли до российского посольства
Происшествия
Школьник спрыгнул с балкона 23 этажа, потому что дал "слово пацана"
Джен Псаки задумалась над словами Путина о расизме
США и Канада. Новости и аналитика
Джен Псаки задумалась над словами Путина о расизме
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников