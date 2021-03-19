В пятницу, 19 марта, в Ньоне состоялась жеребьёвка оставшихся стадий плей-офф Лиги чемпионов.
1/4 финала
Матчи состоятся 6-7 апреля и 13-14 апреля.
1/2 финала
Матчи состоятся 27-28 апреля и 4-5 мая.
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