CAS присудил поражение сборной Украине в матче против Швейцарии

Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил рассмотрение апелляции сборной Украины по футболу на решение УЕФА присудить команде техническое поражение в матче Лиги наций против Швейцарии.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) была не согласна с тем, что команде присуждено поражение из-за ситуации с коронавирусом. 17 ноября в сборной была зафиксирована вспышка заболевания, из-за чего врач швейцарского кантона Люцерн запретил проводить игру.

Из-за поражения сборная Украины заняла последнее место в своей группе и вылетела в дивизион Б Лиги наций. CAS оставил решение УЕФА без изменений.

"Правила УЕФА были правильно истолкованы и применены апелляционной комиссией УЕФА, которая пришла к выводу, что в отсутствие жизнеспособных вариантов изменения расписания УАФ должна была нести ответственность за то, что матч не состоялся", — говорится в сообщении CAS.