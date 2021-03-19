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CAS присудил поражение сборной Украине в матче против Швейцарии

Спорт » Командные виды » Футбол

Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил рассмотрение апелляции сборной Украины по футболу на решение УЕФА присудить команде техническое поражение в матче Лиги наций против Швейцарии.

CAS присудил поражение сборной Украине в матче против Швейцарии

Украинская ассоциация футбола (УАФ) была не согласна с тем, что команде присуждено поражение из-за ситуации с коронавирусом. 17 ноября в сборной была зафиксирована вспышка заболевания, из-за чего врач швейцарского кантона Люцерн запретил проводить игру.

Из-за поражения сборная Украины заняла последнее место в своей группе и вылетела в дивизион Б Лиги наций. CAS оставил решение УЕФА без изменений.

"Правила УЕФА были правильно истолкованы и применены апелляционной комиссией УЕФА, которая пришла к выводу, что в отсутствие жизнеспособных вариантов изменения расписания УАФ должна была нести ответственность за то, что матч не состоялся", — говорится в сообщении CAS.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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