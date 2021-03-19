Ласицкене жестко раскритиковала Минспорта за позицию по легкоатлетам

Легкоатлетка Мария Ласицкене в Instagram обратилась к спортивному руководству России. Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) разрешила десяти российским спортсменам выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
Ласицкене не понравились слова Матыцина о том, что "чистые" российские спортсмены получили защиту. Трёхкратная чемпионка мира отметила, что "чистых" легкоатлетов в России намного больше, чем десять.
"Есть ощущение, что нам проще завершить карьеры, чтобы не мешать вам жить в выдуманном мире, где российские чистые атлеты самые защищённые. Как можно быть довольным "десяткой для Токио" и не бороться за всех чистых атлетов?" — написала Ласицкене в Instagram.
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