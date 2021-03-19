Карацев станет 33-м в рейтинге ATP, если победит Рублёва

На турнире ATP 500 в Дубае 19 марта состоятся полуфинальные матчи. Один из них будет полностью российским - Аслан Карацев сыграет против Андрея Рублёва.

Игра запланирована на 18.00. За два часа до этого на корт выйдут Денис Шаповалов (Канада) и Джордж Харрис (ЮАР).

В случае победы Карацева над Рублёвым 28-летний теннисист наберёт 1688 очков в рейтинг ATP и поднимется на 33-е место. После выхода в полуфинал Карацев занял 38-ю строчку в рейтинге, опередив Кея Нишикори.

Рублёв продолжает находиться на восьмом месте в рейтинге. Даже победа на турнире не изменит его позицию - россиянин не сможет обойти немца Александра Зверева.

Карен Хачанов после вылета в третьем круге турнира в Дубае остался 22-м в рейтинге ATP. Даниил Медведев, который на этой неделе не играет, остаётся второй ракеткой мира.