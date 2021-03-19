Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов с сегодняшнего дня не является участником самого престижного промоушена UFC. Россиянин объявил об уходе из октагона сразу после боя с Джастином Гэтжи, но до этого считалось, что он ещё может вернуться в бои.
Интерес к Хабибу постоянно подогревал глава организации Дана Уайт, но сегодня сдался и он.
"Хабиб на 100% официально завершил карьеру. Было невероятно наблюдать за твоей работой, спасибо тебе за всё, наслаждайся тем, что будет дальше, мой друг", — написал Уайт в Twitter.
Информацию подтвердил сам спортсмен. Нурмагомедов в Instagram рассказал об ужине с Уайтом и поблагодарил его за возможность выступать в UFC.
"Дана, брат, спасибо большое тебе и всей команде UFC. Вы изменили жизни многих благодаря этому виду спорта.
Дана, никогда не забуду твоего отношения ко мне. Я, мой отец и мои сыновья будут помнить о тебе. Сегодня был настоящий разговор двух мужчин.
Спасибо также всей моей команде, болельщикам. Надеюсь, вы принимаете моё решение и поймёте меня", — написал Хабиб в Instagram.
Хабиб ушёл из спорта в ранге первого номера рейтинга UFC вне зависимости от категории и с чемпионским поясом в лёгком весе. Нурмагомедов остался непобеждённым бойцом. В октагоне он провёл 29 боёв.
Спортсмен дебютировал в октагоне в сентябре 2008 года. До дебюта в UFC он провёл 16 поединков в различных российских бойцовских чемпионатах.
Соперниками Хабиба становились Вусал Байрамов, Магомед Магомедов, Рамзан Курбанисмаилов, Шамиль Абдулкеримов, Саид Ахмед, Эльдар Эльдаров, Шахбулат Шамхалаев, Али Багов, Виталий Островский, Александр Агафонов, Саид Халилов, Ашот Шагинян, Каджик Абаджян, Хамиз Мамедов, Вадим Сандульский и Аримарсел Сантус.
В январе 2012 года Хабиб дебютировал в UFC. В этом промоушене им были повержены:
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