Джеррард обвинил избитого игрока "Славии" в расизме

Пражская "Славия" выступила с заявлением по поводу инцидента, произошедшего во время и после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Рейнджерс". Игра завершилась победой чешской команды со счётом 2:0 — команда из Праги вышла в четвертьфинал.

Во втором тайме на поле произошла потасовка между игроками, инициатором которой стали Ондржей Кудела со стороны "Славии" и Глен Камара со стороны "Рейнджерс". Судье удалось быстро погасить градус конфликта. После игры главный тренер шотландцев Стивен Джеррард обвинил чеха в расизме.

"Я взбешён. Не могу описать, что чувствую сейчас из-за Глена. Я доверяю ему на 100 процентов. И другие игроки слышали это. Готов встать рядом с ними и поддержать. Игрок "Славии" был причиной всего этого, после чего ситуация обострилась ещё больше. Расизм в футболе всё усиливается, с этим что-то надо делать. Теперь это вопрос УЕФА. Надеюсь, ситуацию не будут замалчивать", — заявил Джеррард.

Камара обвинён в избиении

"Славия" опровергла слова Джеррарда, а также заявила, что Кудела был избит в подтрибунном помещении.

"Славия" отвергает обвинения в расизме. Команда сейчас находится в безопасности в отеле под наблюдением шотландской полиции. "Славия" — многонациональная команда. Проект основан на взаимном уважении людей всех культур. Мы осуждаем расизм в любой его форме. Во время игры Кудела не сдержал своих эмоций и сказал сопернику: "Ты — конченный парень". Это было сказано после того, как футболисты "Рейнджерс" заработали две красные карточки из-за грубой игры, но расизма не было. Футболисты "Славии" столкнулись с беспрецедентно грубой игрой со стороны соперников. Череда грубых столкновений привела к травмам наших футболистов, а вратарь Ондржей Коларж получил девять швов на лице и сотрясение мозга. После матча команду не пустили в раздевалку, а Кудела был трусливо избит по лицу футболистом Камара в присутствии Джеррарда. Представители УЕФА были шокированы. Теперь мы в безопасности в отеле", — говорится в заявлении на официальном сайте "Славии".