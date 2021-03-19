Футболист "Рэйнджерс" ударил игрока "Славии" якобы за расизм

Дракой кончилась перепалка двух футболистов в ходе матча чешской "Славии" и шотландских "Рейнджерс" в 1/8 финала Лиги Европы.

В финале матча, как утверждают в "Рейнджерс", защитник "Славии" Ондржей Кудела оскорбил играющего за соперников Глена Камара выражениями расистского характера. В итоге после окончания игры команду не пустили в раздевалку, а Куделе Камар еще и нанес удар кулаком по голове.

"Сейчас команда находится в безопасности в отеле под наблюдением шотландской полиции", — заявила пресс-служба "Славии", отрицая "отвратительные обвинения в расизме". По словам пресс-секретарей, вратарь Ондржей Коварж тоже пострадал — игрок "Рейнджерс" Кемар Руф попал ему бутсой в лицо, что привело к наложению швов и сотрясению мозга.

Ранее "Правда.Ру" писала, как обвинили игрока итальянской Pisa Микеле Маркони в том, что он позволил себе расистское высказывание в отношении нигерийского игрока Джоэла Оби.