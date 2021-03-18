Супруга футболиста Павла Мамаева Алана уверяет, что испанская любовница ее мужа желает ей смерти.
В своем Instagram женщина выложила скриншот переписки, в которой Ирен Морено обсуждает Алану с неким знакомым и пишет: "Хочу, чтоб она сдохла".
2 марта Мамаева заявила, что ее муж ей изменил, опубликовав в социальной сети паспорт и фото предполагаемой соперницы. Тогда адвокат Ирен заявила, что это Алана угрожала смертью ее клиентке.
Позднее Мамаева сообщила, что разводится с Павлом, не претендуя при этом на его имущество, "мирно и без скандалов".
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