Алана Мамаева считает, что любовница мужа угрожает ей смертью

Супруга футболиста Павла Мамаева Алана уверяет, что испанская любовница ее мужа желает ей смерти.

В своем Instagram женщина выложила скриншот переписки, в которой Ирен Морено обсуждает Алану с неким знакомым и пишет: "Хочу, чтоб она сдохла".

2 марта Мамаева заявила, что ее муж ей изменил, опубликовав в социальной сети паспорт и фото предполагаемой соперницы. Тогда адвокат Ирен заявила, что это Алана угрожала смертью ее клиентке.

Позднее Мамаева сообщила, что разводится с Павлом, не претендуя при этом на его имущество, "мирно и без скандалов".