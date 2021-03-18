Йоханнес Бё рассказал о вражде с Легрейдом

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё назвал Стурлу Легрейда своим главным врагом и хорошим другом. Оба спортсмена являются претендентами на победу в общем зачёте Кубка мира.
По словам Йоханнеса, из-за этого в команде другие биатлонисты подшучивают над ним и Легрейдом. Развязка борьбы за Большой хрустальный глобус наступит на последнем этапе Кубка мира в Эстерсунде.
"У нас сейчас предвыборная кампания. Шутим о том, кто кому будет помогать. Но каждый в команде будет стараться изо всех сил. Мы с Легрейдом хорошие друзья, хотя сейчас и самые главные враги", — приводит NRK слова Легрейда.
Этап в Эстерсунде пройдёт с 19 по 21 марта. Ранее "Правда.Ру" опубликовала расписание гонок в Швеции.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Джо Байден в интервью ABC News оскорбительно отозвался о Владимире Путине. Что в ответ должен предпринять Кремль? Делать вид, будто ничего не произошло, странно.