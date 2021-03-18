Йоханнес Бё рассказал о вражде с Легрейдом

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё назвал Стурлу Легрейда своим главным врагом и хорошим другом. Оба спортсмена являются претендентами на победу в общем зачёте Кубка мира.

По словам Йоханнеса, из-за этого в команде другие биатлонисты подшучивают над ним и Легрейдом. Развязка борьбы за Большой хрустальный глобус наступит на последнем этапе Кубка мира в Эстерсунде.

"У нас сейчас предвыборная кампания. Шутим о том, кто кому будет помогать. Но каждый в команде будет стараться изо всех сил. Мы с Легрейдом хорошие друзья, хотя сейчас и самые главные враги", — приводит NRK слова Легрейда.

Этап в Эстерсунде пройдёт с 19 по 21 марта. Ранее "Правда.Ру" опубликовала расписание гонок в Швеции.