Ефимова вернётся из США ради участия в чемпионате России

Шестикратная чемпиона мира Юлия Ефимова приедет в Россию из США, чтобы принять участие в чемпионате России по плаванию. Турнир пройдёт в Казани с 3 по 9 апреля.

Главный тренер сборной России Сергей Чепик сообщил, что соревнования будут отборочными на Олимпиаду-2020 в Токио.

"Ефимова возвращается из США и выступит на чемпионате России по плаванию в Казани, она будет участвовать в отборе на Олимпиаду", — приводит ТАСС слова Чепика.

Ефимова является рекордсменкой по количеству наград чемпионата мира среди россиян. В её активе 17 медалей разного достоинства.

Спортсменка продолжительное время живёт и тренируется в США.