Шестикратная чемпиона мира Юлия Ефимова приедет в Россию из США, чтобы принять участие в чемпионате России по плаванию. Турнир пройдёт в Казани с 3 по 9 апреля.
Главный тренер сборной России Сергей Чепик сообщил, что соревнования будут отборочными на Олимпиаду-2020 в Токио.
"Ефимова возвращается из США и выступит на чемпионате России по плаванию в Казани, она будет участвовать в отборе на Олимпиаду", — приводит ТАСС слова Чепика.
Ефимова является рекордсменкой по количеству наград чемпионата мира среди россиян. В её активе 17 медалей разного достоинства.
Спортсменка продолжительное время живёт и тренируется в США.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Джо Байден в интервью ABC News оскорбительно отозвался о Владимире Путине. Что в ответ должен предпринять Кремль? Делать вид, будто ничего не произошло, странно.