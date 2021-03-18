В четверг, 18 марта, состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В большинстве пар одна из команд имеет преимущество после первой встречи.
"Рома", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Гранада", "Вильярреал" и "Аякс" в четверг должны спокойно подтвердить статус фаворита и пробиться в четвертьфинал.
Вопросы остаются в парах "Рейнджерс" — "Славия" и "Милан" — "Манчестер Юнайтед". Игры неделю назад завершились со счётом 1:1.
18 марта
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Джо Байден в интервью ABC News оскорбительно отозвался о Владимире Путине. Что в ответ должен предпринять Кремль? Делать вид, будто ничего не произошло, странно.