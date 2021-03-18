В четверг станут известны все четвертьфиналисты Лиги Европы

В четверг, 18 марта, состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В большинстве пар одна из команд имеет преимущество после первой встречи.

"Рома", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Гранада", "Вильярреал" и "Аякс" в четверг должны спокойно подтвердить статус фаворита и пробиться в четвертьфинал.

Вопросы остаются в парах "Рейнджерс" — "Славия" и "Милан" — "Манчестер Юнайтед". Игры неделю назад завершились со счётом 1:1.

Ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы

18 марта

20.55 — "Шахтёр" (Украина) — "Рома" (Италия). Матч ТВ.

20.55 — "Арсенал" (Англия) — "Олимпиакос" (Греция). Матч Футбол 1.

20.55 — "Динамо" (Хорватия) — "Тоттенхэм" (Англия). Матч Футбол 2.

20.55 — "Мольде" (Норвегия) — "Гранада" (Испания). Матч Футбол 3.

23.00 — "Милан" (Италия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия). Матч ТВ.

23.00 — "Вильярреал" (Испания) — "Динамо" (Украина). Матч Футбол 1.

23.00 — "Янг Бойз" (Швейцария) — "Аякс" (Голландия). Матч Футбол 2.

23.00 — "Рейнджерс" (Шотландия) — "Славия" (Чехия). Матч Футбол 3.