Сборная России отправилась в Сочи в неполном составе

Сборная России по футболу в неполном составе отправилась на тренировочный сбор в Сочи. Команда вылетела из Москвы.

Вместе с тренерским штабом и медицинским персоналом в Сочи вылетели игроки ЦСКА и "Зенита", который в среду провели матч 23-го тура, — Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Марио Фернандес, Ильзат Ахметов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев и Артём Дзюба.

Остальные футболисты присоединятся к сборной России после завершения матчей своих команд в 23-м туре РПЛ.

В марте команда Станислава Черчесова проведёт три игры отборочного турнира ЧМ-2022.

24 марта. Мальта — Россия.

27 марта. Россия — Словения.

30 марта. Словакия — Россия.