Сборная России отправилась в Сочи в неполном составе

Сборная России по футболу в неполном составе отправилась на тренировочный сбор в Сочи. Команда вылетела из Москвы.
Вместе с тренерским штабом и медицинским персоналом в Сочи вылетели игроки ЦСКА и "Зенита", который в среду провели матч 23-го тура, — Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Марио Фернандес, Ильзат Ахметов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев и Артём Дзюба.
✈️✈️✈️ pic.twitter.com/gkboGkPwZG— Сборная России (@TeamRussia) March 18, 2021
Остальные футболисты присоединятся к сборной России после завершения матчей своих команд в 23-м туре РПЛ.
В марте команда Станислава Черчесова проведёт три игры отборочного турнира ЧМ-2022.
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