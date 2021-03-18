Невеста Большунова запланировала свадьбу в норвежском стиле

Чемпион мира и двукратный обладатель Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о предстоящей свадьбе. Спортсмен признался, что организацией мероприятия занимается его невеста Анна Жеребятьева.
"Свадьба будет 24 апреля. Аня уже начала готовиться полгода назад, перед зимним сезоном. Я в это дело не лезу", — приводит "Матч ТВ" слова Большунова.
По словам лыжника, свадьба пройдёт в норвежском стиле. Правда, Большунов не уточнил, что это означает.
"В каком стиле пройдет свадьба? В норвежском. Я не знаю, у меня пока еще нет костюма", — заявил Большунов.
Также чемпион мира заявил, что пока не знает, будет ли на церемонии его принципиальный соперник Йоханнес Клебо. Норвежца пригласили на свадьбу, но помешать может пандемия коронавируса.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Джо Байден в интервью ABC News оскорбительно отозвался о Владимире Путине. Что в ответ должен предпринять Кремль? Делать вид, будто ничего не произошло, странно.