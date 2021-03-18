Невеста Большунова запланировала свадьбу в норвежском стиле

Чемпион мира и двукратный обладатель Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о предстоящей свадьбе. Спортсмен признался, что организацией мероприятия занимается его невеста Анна Жеребятьева.

"Свадьба будет 24 апреля. Аня уже начала готовиться полгода назад, перед зимним сезоном. Я в это дело не лезу", — приводит "Матч ТВ" слова Большунова.

По словам лыжника, свадьба пройдёт в норвежском стиле. Правда, Большунов не уточнил, что это означает.

"В каком стиле пройдет свадьба? В норвежском. Я не знаю, у меня пока еще нет костюма", — заявил Большунов.

Также чемпион мира заявил, что пока не знает, будет ли на церемонии его принципиальный соперник Йоханнес Клебо. Норвежца пригласили на свадьбу, но помешать может пандемия коронавируса.