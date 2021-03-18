В Челябинске простились с хоккеистом Файзутдиновым

В Челябинске состоялась церемония прощания с 19-летним хоккеистом питерского "Динамо" Тимуром Файзутдиновым. Хоккеист скончался 16 марта, спустя три дня после попадания шайбы в голову во время игры с ярославским "Локо".

Церемония прошла на арене "Трактор". Родственники и болельщики возложили цветы к гробу хоккеиста, сообщает ТАСС.

"Тимур был добрый, улыбчивый, всегда помогал в трудную минуту, чуткий парень. Случившееся — это просто стечение обстоятельств", — сказал друг Тимура и хоккеист Арсений Горбачёв.