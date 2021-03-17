Сборная России отправится на ЧМ по фигурному катанию спецрейсом

Компания "Аэрофлот" организует специальный рейс для вылета сборной России по фигурному катанию в Стокгольм. С 24 по 28 марта в столице Швеции состоится чемпионат мира.

Как сообщает пресс-служба компании, чартерный рейс в Стокгольм запланирован на 20 марта, обратный — на 28 марта. Перелёт совершится на лайнере Boeing-737.

На борту будут присутствовать 55 пассажиров. Кроме спортсменов, это тренерский штаб, медицинский персонал команды и официальные лица федерации. Также в Стокгольм вместе с командой отправятся журналисты Первого канала, который будет транслировать турнир.

"Аэрофлот" желает нашей сборной успешного выступления!" — говорится в сообщении компании.