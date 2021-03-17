Компания "Аэрофлот" организует специальный рейс для вылета сборной России по фигурному катанию в Стокгольм. С 24 по 28 марта в столице Швеции состоится чемпионат мира.
Как сообщает пресс-служба компании, чартерный рейс в Стокгольм запланирован на 20 марта, обратный — на 28 марта. Перелёт совершится на лайнере Boeing-737.
На борту будут присутствовать 55 пассажиров. Кроме спортсменов, это тренерский штаб, медицинский персонал команды и официальные лица федерации. Также в Стокгольм вместе с командой отправятся журналисты Первого канала, который будет транслировать турнир.
"Аэрофлот" желает нашей сборной успешного выступления!" — говорится в сообщении компании.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ловкое обращение президента России с канцелярскими предметами снова стало популярной новостью, вытеснившей из повестки проблемы обычных граждан.