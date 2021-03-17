Матчи сборной Украины перенесены из Львова в Киев

Сборная Украины по футболу не сможет провести два мартовских матча на "Арене Львов", как предполагалось ранее. По сообщению УЕФА, команда примет своих соперников на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

28 марта сборная Украины сыграет против Финляндии, а 31 марта — с Казахстаном в отборочном турнире ЧМ-2022. Обе игры начнутся в 21.45 по московскому времени.

Перенос матчей связан со сложной эпидемиологической обстановкой на Западной Украине. Сегодня мэрия Львова приняла решение о введении "локдауна" из-за большого случая заражений коронавирусом.