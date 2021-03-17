Третьяк ушёл из совета IIHF из-за антироссийских санкций

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк ушёл с поста члена совета Международной федерации хоккея (IIHF), куда входил с 2012 года.
Третьяк покинул совет из-за санкций, который были применены в отношении российского спорта Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщает пресс-служба IIHF.
По решению WADA, российские государственные деятели не могут входить в состав руководящих органов международных федераций. Третьяк является депутатом Государственной думы.
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