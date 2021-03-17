Туктамышева показала форму сборной России на ЧМ в Швеции

Фигуристка Елизавета Туктамышева показала комплект формы, в котором будет выступать российская команда на чемпионате мира в Швеции. Костюм выполнен в красном и белом цветах, на нём нет национальной символики России.
"Спасибо за новую экипировку", — подписала фотографию Туктамышева.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) частично подтвердил решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по допинговому скандалу вокруг России: спортсменам из РФ запрещено использовать флаг и гимн на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года.
Чемпионат мира в Швеции состоится с 22 по 28 марта. В женском одиночном катании от России выступят Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.
Щербакова в этом сезоне выиграла чемпионат России, Трусова стала третьей на турнире. Туктамышева заняла четвёртое место в финале Кубка России, но все призёры соревнований не смогли пройти в сборную по возрасту.
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