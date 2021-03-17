"Краснодар" вернул вратаря Сафонова в основной состав

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов приступил к тренировкам в общей группе основного состава команды. В последний раз голкипер выходил на поле три месяца назад.

Ранее краснодарцы исключили Сафонова из заявки на Российскую премьер-лигу, отправив в ФНЛ, где выступает "Краснодар-2". Главный тренер команды Мурад Мусаев заявил, что таким образом даёт шанс голкиперу набрать форму через игры во втором по силе дивизионе.

Вместе с тем, в СМИ появилась информация о том, что Сафонов отправлен во вторую команду из-за того, что не может договориться с "Краснодаром" о новом контракте. Голкипер никак не комментировал ситуацию, а за "Краснодар-2" так и не сыграл ни одного матча.

"Наконец-то вернулся на поле", — написал Сафонов в Instagram, опубликовав фотографию с тренировки с основой "быков".

22-летний Сафонов в этом сезоне провёл 14 матчей за "Краснодар" в РПЛ, а также шесть игр в Лиге чемпионов.