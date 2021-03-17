Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала члена исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) Алексея Власенко по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает журналист Василий Конов в Telegram.
Функционеру грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Сегодня суд выберет для Власенко меру пресечения.
Власенко является президентом федераций синхронного плавания, водного поло и прыжков в воду. Ранее в трёх организациях он был переизбран на новый срок.
В начале марта Власенко вошёл в бюро Европейской лиги плавания (LEN).
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