УЕФА не будет наказывать судью Карасёва за отказ встать на колено

УЕФА не планирует вмешиваться в ситуацию вокруг отказа российского судьи Сергея Карасёва встать на колено перед матчем Лиги чемпионов "Манчестер Сити" — "Боруссия" (Мёнхенгладбах). В организации отметили, что вопрос поддержки движения Black Lives Matter — личное дело каждого участника игр.
Карасёв был раскритикован британскими болельщиками. Во вторник, 16 марта, перед матчем, который проходил в Будапеште, российский судья и его помощники Игорь Демешко и Максим Гаврилин остались стоять, когда футболисты традиционно преклонили колено.
"Игроки, тренеры и официальные лица матча сами решают, хотят ли они встать на колено или нет. Соответственно, за неисполнение этого дисциплинарных взысканий не предусмотрено", — приводит "РИА Новости" заявление пресс-службы УЕФА.
"Манчестер Сити" в этой игре победил со счётом 2:0. Команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Black Lives Matter - общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского насилия, возникло после убийства полицейским в США афроамериканца Джорджа Флойда.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ловкое обращение президента России с канцелярскими предметами снова стало популярной новостью, вытеснившей из повестки проблемы обычных граждан.