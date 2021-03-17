УЕФА не будет наказывать судью Карасёва за отказ встать на колено

УЕФА не планирует вмешиваться в ситуацию вокруг отказа российского судьи Сергея Карасёва встать на колено перед матчем Лиги чемпионов "Манчестер Сити" — "Боруссия" (Мёнхенгладбах). В организации отметили, что вопрос поддержки движения Black Lives Matter — личное дело каждого участника игр.

Карасёв был раскритикован британскими болельщиками. Во вторник, 16 марта, перед матчем, который проходил в Будапеште, российский судья и его помощники Игорь Демешко и Максим Гаврилин остались стоять, когда футболисты традиционно преклонили колено.

"Игроки, тренеры и официальные лица матча сами решают, хотят ли они встать на колено или нет. Соответственно, за неисполнение этого дисциплинарных взысканий не предусмотрено", — приводит "РИА Новости" заявление пресс-службы УЕФА.

"Манчестер Сити" в этой игре победил со счётом 2:0. Команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Black Lives Matter - общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского насилия, возникло после убийства полицейским в США афроамериканца Джорджа Флойда.