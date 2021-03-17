В Волгограде стартует 23-й тур чемпионата России по футболу

В среду, 17 марта, стартует 23-й тур чемпионата России по футболу. Первый матч состоится в Волгограде, где на поле выйдут "Ротор" и "Ростов".

Центральным матчем тура станет игра в Москве, в которой встретятся ЦСКА и "Зенит". Между командами в турнирной таблице пять очков. Победа армейцев вернёт их в борьбу за чемпионство, а поражение практически лишит шансов на титул.

Тур продлится до пятницы. После этого команды отправятся на двухнедельный перерыв на матчи национальных сборных.

Трансляции трёх игр будут доступны на федеральном телеканале "Матч ТВ".

23-й тур чемпионата РПЛ

17 марта

18.00 — "Ротор" — "Ростов". Матч ТВ.

20.00 — "Ахмат" — "Арсенал". Матч Премьер.

20.00 — ЦСКА — "Зенит". Матч ТВ.

18 марта

17.00 — "Уфа" — "Локомотив". Матч Премьер.

19.00 — "Краснодар" — "Динамо". Матч Премьер.

19.00 — "Спартак" — "Урал". Матч ТВ.

19 марта

19.00 — "Рубин" — "Химки". Матч Премьер.

19.00 — "Сочи" — "Тамбов". Матч Футбол 1.