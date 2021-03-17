Овечкину до пятого места в списке снайперов НХЛ осталось 13 шайб

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в четвёртой игре подряд забросил шайбу. Россиянин забил гол в ворота "Айлендерс", его команда выиграла матч у прямого конкурента со счётом 3:1.
Овечкин забросил 12-ю шайбу в сезоне, а всего за карьеру в НХЛ — 718-ю. Россиянин вышел на чистое шестое место в списке снайперов в истории лиги, опередив Фила Эспозито.
Чтобы догнать пятого в этом списке Марселя Дионна, Овечкину необходимо забросить ещё 13 шайб. До "вечного" рекорда Уэйна Гретцки ещё 176 голов.
До завершения регулярного чемпионата-2020/21 "Вашингтону" необходимо провести ещё 33 игры. Поэтому существует вероятность, что в этом сезоне Овечкин поднимется на пятое или даже четвёртое место в списке снайперов.
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