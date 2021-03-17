Овечкину до пятого места в списке снайперов НХЛ осталось 13 шайб

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в четвёртой игре подряд забросил шайбу. Россиянин забил гол в ворота "Айлендерс", его команда выиграла матч у прямого конкурента со счётом 3:1.

Овечкин забросил 12-ю шайбу в сезоне, а всего за карьеру в НХЛ — 718-ю. Россиянин вышел на чистое шестое место в списке снайперов в истории лиги, опередив Фила Эспозито.

Чтобы догнать пятого в этом списке Марселя Дионна, Овечкину необходимо забросить ещё 13 шайб. До "вечного" рекорда Уэйна Гретцки ещё 176 голов.

Лучшие снайперы в истории НХЛ

Уэйн Гретцки — 894 шайбы. Горди Хоу — 801. Яромир Ягр — 766. Бретт Халл — 741. Марсель Дионн — 731. Александр Овечкин — 718.

До завершения регулярного чемпионата-2020/21 "Вашингтону" необходимо провести ещё 33 игры. Поэтому существует вероятность, что в этом сезоне Овечкин поднимется на пятое или даже четвёртое место в списке снайперов.