Стали известны шесть из восьми четвертьфиналистов Лиги чемпионов

Во вторник, 16 марта, определились ещё два участника ¼ финала Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" во второй раз обыграл мёнхенгладбахскую "Боруссию" со счётом 2:0, а "Реал" победил "Аталанту" с общим результатом 4:1 (1:0, 3:1).

Таким образом, стали известны шесть из восьми четвертьфиналистов самого престижного клубного турнира:

"Ливерпуль" (Англия);

"Манчестер Сити" (Англия);

"Реал" (Испания);

"ПСЖ" (Франция);

"Боруссия" Дортмунд (Германия);

"Порту" (Португалия).

Последние путёвки

Два последних четвертьфиналиста будут определены 17 марта. С большой долей вероятности одним из низ станет "Бавария", которая в первом матче на выезде обыграла "Лацио" со счётом 4:1.

23.00 — "Бавария" (Германия) — "Лацио" (Италия).

В параллельной игре "Челси" примет на своём поле "Атлетико". Лидер испанского чемпионата уступил в домашнем матче со счётом 0:1, но шансы "матрасников" в сегодняшнем матче нельзя назвать безнадёжными.

23.00 — "Челси" (Англия) — "Атлетико" (Испания).

Когда жеребьёвка?

Жеребьёвка стадии четвертьфиналов, а также полуфиналов Лиги чемпионов состоится в пятницу, 19 марта. На этой стадии не будет "посева", то есть каждой из команд может достаться любой соперник.

Первые матчи 1/4 финала состоятся 6-7 апреля, ответные — 13-14 апреля.