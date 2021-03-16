"Ростов" отказался от бойкота матча с "Ротором" и вылетел в Волгоград

Футболисты и тренерский штаб "Ростова" вылетели в Волгоград. Игра состоится 17 марта в 18.00 по московскому времени, сообщает пресс-служба донской команды.
Ранее в СМИ прозвучала информация о том, что "Ростов" планирует бойкотировать матч против "Ротора". Причина — недовольство клуба работой судей на матчах с участием команды в РПЛ.
Ростовский клуб выразил несогласие с решением судей матча против "Химок" (0:1). Вопросы у руководства "Ростова" вызвали три эпизода — отмена гола Али Соу после видеопросмотра, нарушение правил на Дмитрии Полозе, назначение пенальти на Резиуане Мирзове.
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