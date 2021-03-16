Словаки назвали состав на матч против сборной России без Хамшика

Тренерский штаб сборной Словакии определился с составом команды на отборочные матчи ЧМ-2022 против Мальты, Кипра и России.

В команду не попал бывший полузащитник "Наполи" Марек Хамшик, который недавно подписал контракт со шведским "Гётеборгом". По словам главного тренера команды Стефана Тарковича, у игрока был выявлен коронавирус.

Матч Словакия — Россия состоится 30 марта в Трнаве.

Состав сборной Словакии

Вратари

Мартин Дубравка ("Ньюкасл", Англия).

Доминик Грейф ("Слован").

Душан Куцяк ("Легия", Польша).

Защитники

Петер Пекарик ("Герта", Германия).

Любомир Шатка ("Лех", Польша).

Лукаш Паушек ("Слован").

Мартин Вальент ("Мальорка", Испания).

Милан Шкриньяр ("Интер", Италия).

Томаш Губочан ("Омония", Кипр).

Мартин Кошельник ("Слован", Чехия).

Давид Ганцко ("Спарта", Чехия).

Полузащитники

Станислав Лоботка ("Наполи", Италия).

Патрик Хросовски ("Генк", Бельгия).

Юрай Куцка ("Парма", Италия).

Ян Грегуш ("Миннесота", США).

Якуб Громада ("Славия", Чехия).

Ондрей Дуда ("Кёльн", Германия).

Роберт Мак ("Ференцварош", Венгрия).

Альберт Русняк ("Реал Солт-Лейк", США).

Владимир Вайсс-младший ("Слован").

Томаш Суслов ("Гронинген", Голландия).

Ласло Бенеш ("Аугсбург", Германия).

Лукаш Хараслин ("Сассуоло", Италия).

Матуш Беро ("Витесс", Голландия).

Нападающие

Михал Дюриш ("Омония", Кипр).

Роберт Боженик ("Фейеноорд", Голландия).

Давид Стрелец ("Слован").