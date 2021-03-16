Словаки назвали состав на матч против сборной России без Хамшика

Тренерский штаб сборной Словакии определился с составом команды на отборочные матчи ЧМ-2022 против Мальты, Кипра и России.
В команду не попал бывший полузащитник "Наполи" Марек Хамшик, который недавно подписал контракт со шведским "Гётеборгом". По словам главного тренера команды Стефана Тарковича, у игрока был выявлен коронавирус.
Матч Словакия — Россия состоится 30 марта в Трнаве.
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
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