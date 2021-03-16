Стадиону Евро-2012 во Львове хотят дать имя Степана Бандеры

Львовский областной совет обратился к правительству Украины с предложением переименовать стадион "Арена Львов". По сообщению местного депутата Ольги Березюк в Facebook, сооружению может быть присвоено имя Степана Бандеры.
Если предложение будет поддержано, то стадион будет называться "Арена Львов имени Степана Бандеры". За соответствующее обращение к Кабмину проголосовали 68 депутатов из 75.
"Арен Львов" — стадион, на котором состоялись матчи Евро-2012. Арену для игр в Лиге чемпионов использовал донецкий "Шахтёр". Сейчас там выступает футбольный клуб "Львов".
Ранее именем Степана Бандеры был назван стадион в Тернополе. На этой арене в мае должен состояться финал Кубка Украины.
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