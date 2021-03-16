Златан Ибрагимович вернулся в сборную Швеции

39-летний нападающий "Милана" Златан Ибрагимович попал в заявку сборной Швеции на мартовские матчи. Он может выйти на поле в отборочных играх ЧМ-2022 против Грузии или Косова, а также в товарищеской встрече с Эстонией, сообщает Шведский футбольный союз.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон провёл встречу с Ибрагимовичем по поводу возвращения в сборную. Златан завершил карьеру в национальной команде после Евро-2016.

Ибрагимович является лучшим бомбардиром сборной Швеции. В 116 матчах на его счету 62 гола.

Соперниками сборной Швеции по отборочной группе, кроме Грузии и Косова, являются команды Испании и Греции. Прямую путёвку на ЧМ-2022 получит одна сборная.

В июне сборная Швеции примет участие в Евро-2020. Команда на групповом этапе сыграет против Испании, Польши и Словакии.