Златан Ибрагимович вернулся в сборную Швеции

39-летний нападающий "Милана" Златан Ибрагимович попал в заявку сборной Швеции на мартовские матчи. Он может выйти на поле в отборочных играх ЧМ-2022 против Грузии или Косова, а также в товарищеской встрече с Эстонией, сообщает Шведский футбольный союз.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон провёл встречу с Ибрагимовичем по поводу возвращения в сборную. Златан завершил карьеру в национальной команде после Евро-2016.
Ибрагимович является лучшим бомбардиром сборной Швеции. В 116 матчах на его счету 62 гола.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Мошенники придумали очередную схему обмана россиян и кражи личных и банковских данных. Они рассылают смс о поступлении "бонусов" от государства, а потом запугивают получателя, что если он не перейдёт по ссылке и не "подтвердит" получение, то его ждёт судебное разбирательство.