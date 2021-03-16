Чемпионку России по фристайлу задержали в Москве с наркотиками

Чемпионка России по фристайлу Анна Орловская 15 марта была задержана полицией на Рублёвском шоссе. При обыске у женщины нашли семь свёртков с наркотиками.

По сведениям Mash, спортсменка признала свою вину и сообщила, что делала "закладки".

Орловская в 2012 году стала чемпионкой России в слоупстайле и хафпайпе. Также спортсменка выступала на этапах Кубка мира, где входила в десятку сильнейших.

В ноябре 2013 года Орловская заработала дисквалификацию за употребление допинга на два года. После завершения срока отстранения в спорт она не вернулась.