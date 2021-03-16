Лыжница Нильссон вызвана на последний этап КМ по биатлону

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Стина Нильссон примет участие в заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде. Спортсменка, которая проводит первый сезон в биатлоне, ранее выступала только в Кубке IBU.

"Стина показала хорошую форму в этом сезоне. Мы считаем, что ей для развития нужно соревноваться с лучшими спортсменками", — приводит SVT слова главного тренера биатлонной сборной Швеции Йоханнеса Лукаса.

Нильссон в биатлоне

На этапах Кубка IBU Нильссон приняла участие в 14 личных гонках. Лучший результат спортсменки — восьмое место в гонке преследования на этапе в Словении.

У Стины есть медаль Кубка IBU — спортсменка заняла второе место с командой в женской эстафете.