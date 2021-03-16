Васильева заболела пневмонией за день до возвращения в биатлон

Биатлонистка Маргарита Васильева сообщила о том, что заболела пневмонией. 17 марта у спортсменки заканчивается срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

В сентябре 2019 года Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил Васильеву на 18 месяцев после того, как она пропустила три допинг-теста.

Васильева в Сториз Instagram заявила, что чувствует себя очень плохо.

"Когда нет сил держать даже телефон. 39,5. Подозрение на пневмонию подтвердилось", — написала спортсменка.

Васильева в сезоне-2018/19 выступала в составе сборной России в Кубке мира. Биатлонистка победила в составе команды в смешанной эстафете (Нове-Место) и женской эстафете (Оберхоф).

Лучший результат в личных гонках — восьмое место в пасьюте на этапе Нове-Место.