Васильева заболела пневмонией за день до возвращения в биатлон

Биатлонистка Маргарита Васильева сообщила о том, что заболела пневмонией. 17 марта у спортсменки заканчивается срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
В сентябре 2019 года Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил Васильеву на 18 месяцев после того, как она пропустила три допинг-теста.
Васильева в Сториз Instagram заявила, что чувствует себя очень плохо.
"Когда нет сил держать даже телефон. 39,5. Подозрение на пневмонию подтвердилось", — написала спортсменка.
Васильева в сезоне-2018/19 выступала в составе сборной России в Кубке мира. Биатлонистка победила в составе команды в смешанной эстафете (Нове-Место) и женской эстафете (Оберхоф).
Лучший результат в личных гонках — восьмое место в пасьюте на этапе Нове-Место.
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