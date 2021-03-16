"Уфа" объявила о возвращении Газизова на пост гендиректора

52-летний Шамиль Газизов с сегодняшнего дня занимает должность генерального директора "Уфы". Ринат Шайбеков, который занимал эту должность ранее, стал исполнительным директором, сообщает пресс-служба башкирского клуба.

Газизов работал в "Уфе" с 2012 по 2020 года, после чего был приглашён руководить "Спартаком". Красно-белые по ходу сезона заменили руководство.

"Уфа" после ухода Газизова выступает неудачно — команда занимает предпоследнее место в РПЛ, набрав 14 очков в 22 матчах. В Кубке России башкирский клуб вышел в четвертьфинал, где сыграет против "Ахмата".