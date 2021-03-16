Овечкин — шестой снайпер в истории НХЛ, Малкин — с юбилейным очком

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало" (6:0) забросил шайбу. Этот гол стал для россиянина 717-м в его карьере в НХЛ.

Овечкин вышел на шестое место в списке снайперов в истории НХЛ, догнав по количеству шайб Фила Эспозито. До рекорда Уэйна Гретцки россиянину осталось забить 177 голов.

Уэйн Гретцки — 894 шайбы. Горди Хоу — 801. Яромир Ягр — 766. Брет Халл — 741. Марсел Дионн — 731. Александр Овечкин, Фил Эспозито — 717.

После игры Овечкин заявил, что пока не чувствует своего ритма. Россиянин отметил, что получает шансы в каждой игре, но не каждый раз это приводит ко взятию ворот.

"Я просто стараюсь делать свою работу. Главные голы ещё впереди, так что сейчас самое главное — почувствовать ритм игры", — приводит пресс-служба НХЛ слова Овечкина.

Юбилейное очко Малкина

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в матче против "Бостона" (4:1) забросил шайбу и сделал результативную передачу. На счету россиянина теперь 1100 очков в НХЛ — 424 шайбы и 676 передач.

Малкин — третий бомбардир в истории "Питтсбурга". Выше него Сидни Кросби (1289 очков) и Марио Лемье (1723).

В истории НХЛ Малкин — 63-й в списке. Среди действующих игроков больше очков у Патрика Марло (1193), Кросби, Александра Овечкина (1299) и Джо Торнтона (1521).