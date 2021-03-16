Овечкин — шестой снайпер в истории НХЛ, Малкин — с юбилейным очком

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало" (6:0) забросил шайбу. Этот гол стал для россиянина 717-м в его карьере в НХЛ.
Овечкин вышел на шестое место в списке снайперов в истории НХЛ, догнав по количеству шайб Фила Эспозито. До рекорда Уэйна Гретцки россиянину осталось забить 177 голов.
После игры Овечкин заявил, что пока не чувствует своего ритма. Россиянин отметил, что получает шансы в каждой игре, но не каждый раз это приводит ко взятию ворот.
"Я просто стараюсь делать свою работу. Главные голы ещё впереди, так что сейчас самое главное — почувствовать ритм игры", — приводит пресс-служба НХЛ слова Овечкина.
Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в матче против "Бостона" (4:1) забросил шайбу и сделал результативную передачу. На счету россиянина теперь 1100 очков в НХЛ — 424 шайбы и 676 передач.
Малкин — третий бомбардир в истории "Питтсбурга". Выше него Сидни Кросби (1289 очков) и Марио Лемье (1723).
В истории НХЛ Малкин — 63-й в списке. Среди действующих игроков больше очков у Патрика Марло (1193), Кросби, Александра Овечкина (1299) и Джо Торнтона (1521).
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