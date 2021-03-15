Клебо отреагировал на предложение повесить портрет Большунова в туалете

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что не хотел бы видеть портрет Александра Большунова у себя дома. Так олимпийский чемпион отреагировал на слова тренера сборной Норвегии о том, как спортсменам повысить мотивацию в борьбе с россиянином.

Эрик Мюр Носсум ранее предложил лыжникам повесить портрет Большунова в туалете, чтобы каждый день вспоминать о том, с кем им придётся соревноваться на Олимпиаде-2022.

"Я выступаю не для того, чтобы победить Большунова. Думаю, я соперничаю сам с собой. В какие-то дни я побеждаю, в другие — нет. Но самое главное состоит в том, каким я хочу быть человеком. Не буду вешать в доме фотографии соперников", — приводит NRK слова Клебо.

Большунов второй год подряд выиграл общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам. В Оберстдорфе он впервые выиграл золотую медаль чемпионата мира.