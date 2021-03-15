"Боруссия" назвала цену на Холанна для "Реала" и "Сити"

Дортмундская "Боруссия" определилась с ценой, за которую согласится продать нападающего Эрлинга Холанна. По сведениям Bild, летом 2021 года немецкий клуб готов отпустить 20-летнего норвежца за 150 млн евро.

Потенциальные покупатели могут подождать ещё год — в контракте Холанна есть пункт, согласно которому он может уйти летом 2022 года за 88,8 млн евро. Но из-за высокой конкуренции дортмундский клуб намерен заработать на сделке больше — интерес к игроку проявляют "Реал" и "Манчестер Сити".

В январе 2020 года "Боруссия" заплатила "Зальцбургу" за игрока 20 млн евро. Контракт норвежца с немецким клубом действует до лета 2024 года.

В составе "Боруссии" Холанн отыграл 47 матчей, в которых забил 47 мячей.