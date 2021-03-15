Бессмертных объяснил, что происходит между Большуновым и Клебо

Призёр Олимпийских игр в Сочи Александр Бессмертных заявил, что противостояние Александра Большунова и Йоханнеса Клебо в лыжных гонках нельзя назвать войной. По его словам, за пределами трассы россиянин и норвежец уважительно относятся друг к другу.

"Никакой войны между ними точно нет. Я бы сказал так: зла друг на друга они не держат, но то, что происходило в Оберстдорфе, не забыли", — приводит RT слова Бессмертных.

Бывший лыжник уточнил, что между спортсменами Норвегии и России хорошие отношения были всегда, несмотря на то, что страны конкурируют на трассе. Но какой-либо напряжённости за её пределами между спортсменами быть не может.

"В боксе мужики вообще бьют друг друга по лицу, а после боя обнимаются. Нам сложно их понять, но это спорт", — заявил Бессметрных.

На чемпионате мира в Оберстдорфе Клебо был дисквалифицирован после финиша 50-километрового марафона. Норвежец нарушил правила, что привело к поломке палки Большунова.

Норвежская федерация подала апелляцию на решение жюри Международной федерации лыжного спорта (FIS), но позже её отозвала — сам Клебо заявил, что не хочет продолжения разбирательств. В итоге чемпионом мира в марафоне стал Эмиль Иверсен, а Большунов взял серебряную награду.

Во время финала Кубка мира по лыжным гонкам Большунов заявил, что пригласил Клебо на собственную свадьбу, которая состоится после завершения сезона. Норвежец ответил, что приедет на церемонию, если у него не будет коммерческих гонок.