Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Гонконге разработали технологию выявления аутизма по сетчатке глаза
Назван главный вызов для экономики Белоруссии
Валенса записал обращение перед операцией
Банки сократили выдачу потребительских кредитов
Преждевременной назвал эксперт идею отменить проверки для IT - сферы
Рязанский ответил на предложение Зюганова о новом налоге
Православные христиане встречают Великий пост
Потери Германии от локдауна оценены в 50 млрд евро
Стартовали сборы новобранцев центра спасательных операций "Лидер"

Бессмертных объяснил, что происходит между Большуновым и Клебо

Спорт

Призёр Олимпийских игр в Сочи Александр Бессмертных заявил, что противостояние Александра Большунова и Йоханнеса Клебо в лыжных гонках нельзя назвать войной. По его словам, за пределами трассы россиянин и норвежец уважительно относятся друг к другу.

Бессмертных объяснил, что происходит между Большуновым и Клебо

"Никакой войны между ними точно нет. Я бы сказал так: зла друг на друга они не держат, но то, что происходило в Оберстдорфе, не забыли", — приводит RT слова Бессмертных.

Бывший лыжник уточнил, что между спортсменами Норвегии и России хорошие отношения были всегда, несмотря на то, что страны конкурируют на трассе. Но какой-либо напряжённости за её пределами между спортсменами быть не может.

"В боксе мужики вообще бьют друг друга по лицу, а после боя обнимаются. Нам сложно их понять, но это спорт", — заявил Бессметрных.

На чемпионате мира в Оберстдорфе Клебо был дисквалифицирован после финиша 50-километрового марафона. Норвежец нарушил правила, что привело к поломке палки Большунова.

Норвежская федерация подала апелляцию на решение жюри Международной федерации лыжного спорта (FIS), но позже её отозвала — сам Клебо заявил, что не хочет продолжения разбирательств. В итоге чемпионом мира в марафоне стал Эмиль Иверсен, а Большунов взял серебряную награду.

Во время финала Кубка мира по лыжным гонкам Большунов заявил, что пригласил Клебо на собственную свадьбу, которая состоится после завершения сезона. Норвежец ответил, что приедет на церемонию, если у него не будет коммерческих гонок.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Кабмин запускает третий этап туристического кешбэка
Производители вакцин: нам мешает американский закон 50-х годов
На Луну хотят отправить спутник-ковчег с копиями всего живого на Земле
Стало известно расписание трансляций последнего этапа КМ по биатлону
Греция задыхается и гибнет в тисках Евросоюза
Индия опередила Россию по размеру золотовалютных резервов
Житель Петрозаводска погиб после падения на голову льда с крыши
В породах Гренландии обнаружили океаны древней магмы
"Это наш дом": эксперт об Арктике и американо-китайских планах на неё
В России в разы выросло число людей, которые занимаются спортом
Популярное
Российский шоу-бизнес
Алёна Кравец рассекретила тайну Валентины Легкоступовой

Светская львица рассказала, что скрывают родственники именитой исполнительницы.

Алёна Кравец рассекретила тайну Валентины Легкоступовой
"Северный поток-2" — политический провал с финансовыми убытками
Экономика и бизнес
"Северный поток-2" — политический провал с финансовыми убытками
Власть
В МИД рассказали, зачем Запад придумал историю с Навальным
Новости Украины
Три причины, по которым в Донбассе может снова начаться война
Василий Амирджанов Политики ищут альтернативу гимну России Василий Амирджанов Любовь Степушова НАСА снова нуждается в помощи России, чтобы попасть в космос Любовь Степушова Игорь Буккер НЛО над Финиксом: факты, о которых не принято говорить Игорь Буккер
Наука и техника
Стало известно, в какой сфере Россия стала мировым лидером
Российский шоу-бизнес
Дмитрий Певцов вступился за "подозрительно" бедные семьи
Подробности о крушении АН-26 в Казахстане
Катастрофы
Подробности о крушении АН-26 в Казахстане
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников