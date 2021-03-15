Стало известно расписание трансляций последнего этапа КМ по биатлону

С 19 по 21 марта в шведском Эстерсунде состоится финальный этап Кубка мира по биатлону сезона-2020/21. Биатлонисты проведут спринтерскую гонку, гонку преследования и масс-старт.
Все гонки в прямом эфире будут показаны на "Матч ТВ".
19 марта
20 марта
21 марта
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