Стало известно расписание трансляций последнего этапа КМ по биатлону

С 19 по 21 марта в шведском Эстерсунде состоится финальный этап Кубка мира по биатлону сезона-2020/21. Биатлонисты проведут спринтерскую гонку, гонку преследования и масс-старт.

Все гонки в прямом эфире будут показаны на "Матч ТВ".

Расписание трансляций этапа КМ по биатлону в Эстерсунде

19 марта

14.30 - Спринт (женщины). Матч ТВ.

17.30 - Спринт (мужчины). Матч ТВ.

20 марта

14.15 - Гонка преследования (женщины). Матч ТВ.

17.15 - Гонка преследования (мужчины). Матч ТВ.

21 марта

15.00 - Масс-старт (женщины). Матч ТВ.

17.30 - Масс-старт (мужчины). Матч ТВ.