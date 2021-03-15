Пять игроков ЦСКА вызваны в молодёжную сборную России на Евро-2021

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список игроков, вызванных в молодёжную сборную для выступлений на групповом этапе Евро-2021. Турнир состоится в Венгрии, сборная России с 25 по 31 марта сыграет против Исландии, Франции и Дании.

Тренерский штаб Михаила Галактионова вызвал на чемпионат Европы 23-х футболистов. Наибольшее представительство имеет ЦСКА — в состав команды попали пять игроков. Четверо представляют московское "Динамо", трое — "Спартак".

В случае успешного выступления в группе (в четвертьфинал выйдут две команды) сборная России продолжит выступления в плей-офф, который состоится с 31 мая по 6 июня в Словении и Венгрии.

Состав молодёжной сборной России на Евро-2021

Вратари

Александр Максименко ("Спартак").

Денис Адамов ("Сочи").

Иван Ломаев ("Крылья Советов").

Защитники

Игорь Дивеев (ЦСКА).

Наир Тикнизян (ЦСКА).

Роман Евгеньев ("Динамо", Москва).

Никита Калугин ("Нефтехимик").

Павел Маслов ("Спартак").

Артем Голубев ("Уфа").

Данил Круговой ("Зенит").

Полузащитники

Даниил Лесовой ("Динамо", Москва).

Арсен Захарян ("Динамо", Москва).

Даниил Уткин ("Краснодар").

Магомед Шапи-Сулейманов ("Краснодар").

Иван Обляков (ЦСКА).

Константин Кучаев (ЦСКА).

Александр Ломовицкий ("Арсенал").

Наиль Умяров ("Спартак").

Данил Глебов ("Ростов").

Даниил Куликов ("Локомотив").

Нападающие

Вячеслав Грулёв ("Динамо", Москва).

Федор Чалов (ЦСКА).

Денис Макаров ("Рубин", Казань).