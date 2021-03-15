Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список игроков, вызванных в молодёжную сборную для выступлений на групповом этапе Евро-2021. Турнир состоится в Венгрии, сборная России с 25 по 31 марта сыграет против Исландии, Франции и Дании.
Тренерский штаб Михаила Галактионова вызвал на чемпионат Европы 23-х футболистов. Наибольшее представительство имеет ЦСКА — в состав команды попали пять игроков. Четверо представляют московское "Динамо", трое — "Спартак".
В случае успешного выступления в группе (в четвертьфинал выйдут две команды) сборная России продолжит выступления в плей-офф, который состоится с 31 мая по 6 июня в Словении и Венгрии.
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