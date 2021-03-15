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Пять игроков ЦСКА вызваны в молодёжную сборную России на Евро-2021

Спорт » Командные виды » Футбол

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список игроков, вызванных в молодёжную сборную для выступлений на групповом этапе Евро-2021. Турнир состоится в Венгрии, сборная России с 25 по 31 марта сыграет против Исландии, Франции и Дании.

Пять игроков ЦСКА вызваны в молодёжную сборную России на Евро-2021

Тренерский штаб Михаила Галактионова вызвал на чемпионат Европы 23-х футболистов. Наибольшее представительство имеет ЦСКА — в состав команды попали пять игроков. Четверо представляют московское "Динамо", трое — "Спартак".

В случае успешного выступления в группе (в четвертьфинал выйдут две команды) сборная России продолжит выступления в плей-офф, который состоится с 31 мая по 6 июня в Словении и Венгрии.

Состав молодёжной сборной России на Евро-2021

Вратари

  • Александр Максименко ("Спартак").
  • Денис Адамов ("Сочи").
  • Иван Ломаев ("Крылья Советов").

Защитники

  • Игорь Дивеев (ЦСКА).
  • Наир Тикнизян (ЦСКА).
  • Роман Евгеньев ("Динамо", Москва).
  • Никита Калугин ("Нефтехимик").
  • Павел Маслов ("Спартак").
  • Артем Голубев ("Уфа").
  • Данил Круговой ("Зенит").

Полузащитники

  • Даниил Лесовой ("Динамо", Москва).
  • Арсен Захарян ("Динамо", Москва).
  • Даниил Уткин ("Краснодар").
  • Магомед Шапи-Сулейманов ("Краснодар").
  • Иван Обляков (ЦСКА).
  • Константин Кучаев (ЦСКА).
  • Александр Ломовицкий ("Арсенал").
  • Наиль Умяров ("Спартак").
  • Данил Глебов ("Ростов").
  • Даниил Куликов ("Локомотив").

Нападающие

  • Вячеслав Грулёв ("Динамо", Москва).
  • Федор Чалов (ЦСКА).
  • Денис Макаров ("Рубин", Казань).

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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