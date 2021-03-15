Во второй раунд плей-офф КХЛ вышли команды, которые в регулярном чемпионате заняли в своих конференциях места с первого по четвёртое. Игры этого этапа начнутся 17 марта и могут продлиться до 30 марта при необходимости седьмых матчей.
Прямые трансляции матчей будут доступны на "Матч ТВ" и КХЛ ТВ.
17 марта
18 марта
19 марта
20 марта
21 марта
22 марта
23 марта
24 марта
25-26 марта
27-28 марта
29-30 марта
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