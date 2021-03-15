Стало известно расписание трансляций второго раунда плей-офф КХЛ

Во второй раунд плей-офф КХЛ вышли команды, которые в регулярном чемпионате заняли в своих конференциях места с первого по четвёртое. Игры этого этапа начнутся 17 марта и могут продлиться до 30 марта при необходимости седьмых матчей.

Прямые трансляции матчей будут доступны на "Матч ТВ" и КХЛ ТВ.

Расписание второго раунда плей-офф КХЛ

Первые матчи

17 марта

19.30 — "Ак Барс" — "Салават Юлаев". КХЛ ТВ.

19.30 — ЦСКА — "Локомотив". КХЛ HD.

18 марта

19.30 — "Авангард" — "Металлург". КХЛ HD.

19.30 — СКА — "Динамо" (Москва). КХЛ ТВ.

Вторые матчи

19 марта

19.30 — "Ак Барс" — "Салават Юлаев". Матч ТВ.

19.30 — ЦСКА — "Локомотив". КХЛ ТВ.

20 марта

17.00 — "Аванград" — "Металлург". КХЛ ТВ.

17.00 — СКА — "Динамо" (Москва). КХЛ HD.

Третьи матчи

21 марта

14.30 — "Салават Юлаев" — "Ак Барс". КХЛ ТВ.

17.00 — "Локомотив" — ЦСКА. КХЛ ТВ.

22 марта

17.00 — "Металлург" — "Авангард".

19.30 — "Динамо" (Москва) — СКА.

Четвёртые матчи

23 марта

17.00 — "Салават Юлаев" — "Ак Барс".

19.30 — "Локомотив" — ЦСКА.

24 марта

17.00 — "Металлург" — "Авангард".

19.30 — "Динамо" (Москва) — СКА.

Пятые матчи

25-26 марта

Шестые матчи

27-28 марта

Седьмые матчи

29-30 марта