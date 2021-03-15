Международная федерация футбола (ФИФА) подозревает российского футболиста Владимира Обухова в сокрытии положительной допинг-пробы. Анализ игрока, взятый в 2013 году на сборе молодёжной сборной России, оказался положительным.
Восемь лет спустя выяснилось, что в организме Обухова нашли следы запрещённого вещества метандиенона. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утверждает, что подмена была сделана Московской антидопинговой лабораторией, в базе которой проба была обозначена как отрицательная.
Об инциденте стало известно из письма ФИФА в адрес генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева, которое попало в редакцию "Чемпионата".
"Департамент разведки и расследований WADA пришёл к выводу, что было совершено нарушение антидопинговых правил, но проба была ложно заявлена в систему ADAMS Московской лабораторией как отрицательная", — говорится в письме.
Обухов в карьере дальше молодёжной сборной пока не продвинулся. Футболист является воспитанником академии московского "Спартака". В 2013 году он выступал за "Спартак-2" и московское "Торпедо".
Не заработав места в составе красно-белых, в 2016 году Обухов ушёл в "Кубань". Также он выступал за "Мордовию", "Тамбов" и "Сочи". С 1 октября 2020 года является игроком "Ростова".
Обухову грозит дисквалификация на четыре года.
Препарат, который нашли в допинг-пробе Обухова, — анаболический стероид. Вещество применяется как допинг для увеличения мышечной массы.
В 2018 году сообщалось, что WADA и ФИФА обратили внимание на допинг-пробы 11 футболистов из России. В этом списке был и Владимир Обухов. Кроме того, СМИ называли такие имена:
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил получение информации о дисциплинарных делах против двух российских футболистов и одной футболистки. Все дела касаются нарушений в 2013 году.
"При этом речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные", — говорится в сообщении РФС.
Кроме Обухова, имя ещё одного футболиста и футболистки неизвестно. Судя по информации РФС, под подозрение попадают Дарья Мещерякова, голкипер Сергей Чепчугов и полузащитник Пётр Немов. Эти игроки не вызывались в национальную сборную.
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