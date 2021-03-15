Допинг-скандал в российском футболе: ФИФА подозревает трёх игроков

Международная федерация футбола (ФИФА) подозревает российского футболиста Владимира Обухова в сокрытии положительной допинг-пробы. Анализ игрока, взятый в 2013 году на сборе молодёжной сборной России, оказался положительным.

Восемь лет спустя выяснилось, что в организме Обухова нашли следы запрещённого вещества метандиенона. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утверждает, что подмена была сделана Московской антидопинговой лабораторией, в базе которой проба была обозначена как отрицательная.

Об инциденте стало известно из письма ФИФА в адрес генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева, которое попало в редакцию "Чемпионата".

"Департамент разведки и расследований WADA пришёл к выводу, что было совершено нарушение антидопинговых правил, но проба была ложно заявлена в систему ADAMS Московской лабораторией как отрицательная", — говорится в письме.

Кто такой Владимир Обухов

Обухов в карьере дальше молодёжной сборной пока не продвинулся. Футболист является воспитанником академии московского "Спартака". В 2013 году он выступал за "Спартак-2" и московское "Торпедо".

Не заработав места в составе красно-белых, в 2016 году Обухов ушёл в "Кубань". Также он выступал за "Мордовию", "Тамбов" и "Сочи". С 1 октября 2020 года является игроком "Ростова".

Обухову грозит дисквалификация на четыре года.

Что такое метандиенон?

Препарат, который нашли в допинг-пробе Обухова, — анаболический стероид. Вещество применяется как допинг для увеличения мышечной массы.

Дело о допинге футболистов

В 2018 году сообщалось, что WADA и ФИФА обратили внимание на допинг-пробы 11 футболистов из России. В этом списке был и Владимир Обухов. Кроме того, СМИ называли такие имена:

Роман Шишкин;

Сергей Игнашевич;

Владимир Габулов;

Марио Фернандес;

Сергей Чепчугов;

Олеся Машина;

Благой Георгиев;

Дарья Мещерякова;

Кейсуке Хонда;

Пётр Немов.

Под подозрением три футболиста

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил получение информации о дисциплинарных делах против двух российских футболистов и одной футболистки. Все дела касаются нарушений в 2013 году.

"При этом речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные", — говорится в сообщении РФС.

Кроме Обухова, имя ещё одного футболиста и футболистки неизвестно. Судя по информации РФС, под подозрение попадают Дарья Мещерякова, голкипер Сергей Чепчугов и полузащитник Пётр Немов. Эти игроки не вызывались в национальную сборную.