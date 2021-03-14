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Россия стала пятой в сингл-миксте на этапе КМ по биатлону в Нове-Место

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Девятый этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место завершился одиночной смешанной эстафетой. Сборную России в сингл-миксте представляли Лариса Куклина и Матвей Елисеев.

Россия стала пятой в сингл-миксте на этапе КМ по биатлону в Нове-Место

Первый этап

Куклина на первом этапе точно отстреляля на "лёжке" и вместе с пятью другими спортсменками ушла на круг. На "стойку" биатлонистки пришли плотной группой из 12 спортсменок. Лариса использовала два доппатрона и отстала от француженки Жюли Симон на 18 секунд.

Второй этап

На втором этапе на "лёжке" француз Гигонна и норвежец Легрейд смогли сделать задел в десять секунд от преследователей. Елисеев отстрелял чисто и ушёл на трассу в шестёрке сильнейших.

Норвежец использовал доппатрон на "стойке" и ушёл передавать эстафету лидером. Россиянин промахнулся дважды и отстал на 35 секунд от лидера, передав эстафету восьмым.

Третий этап

Куклина к первому огневому рубежу пришла седьмой с отставанием в 44 секунды, отстреляла точно и пересекла отсечку уже пятой с отставанием в 29 секунд. Кроме норвежки Тандреволд, россиянку опережали американка Данкли, австрийка Хаузер и шведка Перссон.

На "стойке" Кулкина допустила один промах и передала эстафету Елисееву восьмой с отставанием в 38,2 секунды. Выше России были Норвегия, США, Австрия, Швеция, Франция, Германия и Белоруссия.

Четвёртый этап

После стрельбы лёжа в гонку лидерами ушли Норвегия, Швеция, Австрия и США. Елисеев закрыл все мишени без доппатронов и был пятым, но с большим отставанием в 40 секунд.

Борьбу за золото на последнем огневом рубеже возглавили Легрейд и Самуэльссон. Норвежец был более точен и ушёл с отрывом в пять секунд. В финишном створе швед обыграл Легрейда и завоевал для своей команды золото.

Третье место на последней стрельбе выиграла команда США — Догерти был точен. Четвёртыми финишировали австрийцы.

Елисеев использовал два доппатрона, поэтому подобраться к соперникам ближе не смог. В итоге команда заняла пятое место.

  1. Швеция (Перссон, Самуэльссон) — (0+7).
  2. Норвегия (Тандреволд, Легрейд) — +1,5 (0+6).
  3. США (Данкгли, Догерти) — +26,1 (0+7).
  4. Австрия (Хаузер, Эдер) — +40,8 (0+9).
  5. Россия (Куклина, Елисеев) — +1.10,8 (0+7).
  6. Франция (Симон, Гигонна) — +1.19,3 (2+14).

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Автор: Артём Пермяков
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