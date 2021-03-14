Девятый этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место завершился одиночной смешанной эстафетой. Сборную России в сингл-миксте представляли Лариса Куклина и Матвей Елисеев.
Куклина на первом этапе точно отстреляля на "лёжке" и вместе с пятью другими спортсменками ушла на круг. На "стойку" биатлонистки пришли плотной группой из 12 спортсменок. Лариса использовала два доппатрона и отстала от француженки Жюли Симон на 18 секунд.
На втором этапе на "лёжке" француз Гигонна и норвежец Легрейд смогли сделать задел в десять секунд от преследователей. Елисеев отстрелял чисто и ушёл на трассу в шестёрке сильнейших.
Норвежец использовал доппатрон на "стойке" и ушёл передавать эстафету лидером. Россиянин промахнулся дважды и отстал на 35 секунд от лидера, передав эстафету восьмым.
Куклина к первому огневому рубежу пришла седьмой с отставанием в 44 секунды, отстреляла точно и пересекла отсечку уже пятой с отставанием в 29 секунд. Кроме норвежки Тандреволд, россиянку опережали американка Данкли, австрийка Хаузер и шведка Перссон.
На "стойке" Кулкина допустила один промах и передала эстафету Елисееву восьмой с отставанием в 38,2 секунды. Выше России были Норвегия, США, Австрия, Швеция, Франция, Германия и Белоруссия.
После стрельбы лёжа в гонку лидерами ушли Норвегия, Швеция, Австрия и США. Елисеев закрыл все мишени без доппатронов и был пятым, но с большим отставанием в 40 секунд.
Борьбу за золото на последнем огневом рубеже возглавили Легрейд и Самуэльссон. Норвежец был более точен и ушёл с отрывом в пять секунд. В финишном створе швед обыграл Легрейда и завоевал для своей команды золото.
Третье место на последней стрельбе выиграла команда США — Догерти был точен. Четвёртыми финишировали австрийцы.
Елисеев использовал два доппатрона, поэтому подобраться к соперникам ближе не смог. В итоге команда заняла пятое место.
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