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Россия взяла серебро в последней гонке Кубка IBU

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Кубок IBU сезона-2020/21 завершился одиночной смешанной эстафетой в австрийском Обертиллиахе.

Россия взяла серебро в последней гонке Кубка IBU

Гонку выиграла норвежская команда в составе Каролин Эрдал и Александера Андерсена. Норвежцы использовали 11 дополнительных патронов и опередили преследователей на 20 секунд.

Второй финишировала команда России в составе Анастасии Егоровой и Василия Томшина. Россияне были более точны, использовав шесть доппатронов, но на лыжне не смогли составить конкуренцию победителям.

Третье место заняли французы в составе Паулы Боте и Себастьена Маона - восемь доппатронов и отставание 41,4 секунды.

Кубок наций IBU

Россия удачно выступила в Кубке наций этого турнира. Женская команда выиграла зачёт, мужская стала третьей. В следующем сезоне участие в гонках смогут принимать по шесть российских биатлонистов и биатлонисток.

Мужчины

  1. Норвегия — 6122 очка.
  2. Германия — 5958.
  3. Россия — 5536.
  4. Италия — 5180.
  5. Украина — 5087.

Женщины

  1. Россия — 6059.
  2. Германия — 5700.
  3. Норвегия — 5569.
  4. Швеция — 5528.
  5. Франция — 5221.

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Автор: Артём Пермяков
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