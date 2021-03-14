Россия взяла серебро в последней гонке Кубка IBU

Кубок IBU сезона-2020/21 завершился одиночной смешанной эстафетой в австрийском Обертиллиахе.
Гонку выиграла норвежская команда в составе Каролин Эрдал и Александера Андерсена. Норвежцы использовали 11 дополнительных патронов и опередили преследователей на 20 секунд.
Второй финишировала команда России в составе Анастасии Егоровой и Василия Томшина. Россияне были более точны, использовав шесть доппатронов, но на лыжне не смогли составить конкуренцию победителям.
Третье место заняли французы в составе Паулы Боте и Себастьена Маона - восемь доппатронов и отставание 41,4 секунды.
Россия удачно выступила в Кубке наций этого турнира. Женская команда выиграла зачёт, мужская стала третьей. В следующем сезоне участие в гонках смогут принимать по шесть российских биатлонистов и биатлонисток.
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