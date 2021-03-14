Депутат от партии ЛДПР прокомментировал запрет CAS на "Катюшу"

Депутат от партии ЛДПР Игорь Лебедев сделал заявление по поводу решения CAS, не разрешившего исполнять на Олимпийских играх в Токио и Пекине песню "Катюша" вместо гимна России.

В интервью "Спорт-Экспрессу" он особо подчеркнул то, что в решении суда ничего не говорится о запрете других музыкальных произведений, связанные с Россией.

"Это вольная интерпретация решения суда со стороны тех органов, которые осуществляют запрет. Нам запретили использовать гимн России, и, на мой взгляд, мы имеем право использовать любое музыкальное произведение. Если уж они хотят запретить использовать любое упоминание России, то они должны обратиться в суд с соответствующим запросом", — заявил Лебедев.