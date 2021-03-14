Россия стала седьмой в смешанной эстафете КМ по биатлону в Нове-Место

На девятом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место завершилась смешанная эстафета. На старт от российской команды вышли Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Ульяна Кайшева блестяще справилась со стрельбой, не использовав ни одного дополнительного патрона. По скорости, конечно, с норвежкой Тирилль Экхофф соперничать россиянке было трудно. Поэтому при передаче эстафеты Ульяна отстала на 27,3 секунды.
На втором этапе норвежки продолжили доминировать, несмотря на один доппатрон Марте Ройселанна при стрельбе лёжа. Преследовательницами лидера стали Ирина Казакевич, итальянка Доротея Вирер и француженка Жюстин Бреза-Буше. Трое допустили по одному промаху на рубеже и ушли на трассу в 30 секундах.
Со "стойкой" Казакевич не справилась и заработала один штрафной круг. Норвежка ушла на круг первой, итальянка и француженка следом, а россиянка пропустила вперёд США, Австрию и Швецию.
Логинов стрельбу лёжа отработал без доппатронов. Он ушёл на круг с пятым временем, уступая норвежцу Тарьею Бё, итальянцу Доминику Виндишу, шведу Йесперу Нелину и французу Симону Дестьё.
На "стойке" Логинов провалился, заработав аж два штрафных круга. Отсечку он пересёк девятым с отставанием в 2,5 минуты.
Латыпов на своём этапе точно отстрелял на "лёжке" и использовал два доппатрона на "стойке". В итоге сборная России стала седьмой в этой эстафете.
Гонку выиграла Норвегия с огромным отрывом от преследователей. Второй финишировала Италия, третьей — Швеция.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Отпрыску живописца предстоит сыграть криминального авторитета в знаменитом фильме.