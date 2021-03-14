Россия стала седьмой в смешанной эстафете КМ по биатлону в Нове-Место

На девятом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место завершилась смешанная эстафета. На старт от российской команды вышли Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Этап Кайшевой

Ульяна Кайшева блестяще справилась со стрельбой, не использовав ни одного дополнительного патрона. По скорости, конечно, с норвежкой Тирилль Экхофф соперничать россиянке было трудно. Поэтому при передаче эстафеты Ульяна отстала на 27,3 секунды.

Норвегия — (0+0). Россия — +27,3 (0+0). Италия — +28,5 (0+4).

Этап Казакевич

На втором этапе норвежки продолжили доминировать, несмотря на один доппатрон Марте Ройселанна при стрельбе лёжа. Преследовательницами лидера стали Ирина Казакевич, итальянка Доротея Вирер и француженка Жюстин Бреза-Буше. Трое допустили по одному промаху на рубеже и ушли на трассу в 30 секундах.

Со "стойкой" Казакевич не справилась и заработала один штрафной круг. Норвежка ушла на круг первой, итальянка и француженка следом, а россиянка пропустила вперёд США, Австрию и Швецию.

Норвегия — (0+1). Италия — +50,2 (0+6). Франция — +50,4 (0+4). Швеция — +1.23,0 (0+5). США — +1.25,6 (0+3). Австрия — +1.39,2 (0+4). Чехия — +1.41,7 (0+7). Россия — +1.42,3 (1+4).

Этап Логинова

Логинов стрельбу лёжа отработал без доппатронов. Он ушёл на круг с пятым временем, уступая норвежцу Тарьею Бё, итальянцу Доминику Виндишу, шведу Йесперу Нелину и французу Симону Дестьё.

На "стойке" Логинов провалился, заработав аж два штрафных круга. Отсечку он пересёк девятым с отставанием в 2,5 минуты.

Норвегия — (0+3). Италия — +1.14,3 (0+9). Швеция — +1.14,7 (0+6). Франция — +1.30,4 (1+7). Украина — +2.01,9 (1+8). США — +2.02,3 (0+5). Болгария — +2.28,8 (0+7). Австрия — +2.23,9 (0+8). Россия — +2.51,2 (3+7).

Этап Латыпова

Латыпов на своём этапе точно отстрелял на "лёжке" и использовал два доппатрона на "стойке". В итоге сборная России стала седьмой в этой эстафете.

Гонку выиграла Норвегия с огромным отрывом от преследователей. Второй финишировала Италия, третьей — Швеция.

Норвегия — (0+4). Италия — +1.08,7 (0+10). Швеция — +1.22,7 (0+10). Франция — +1.42,3 (1+9). Украина — +2.16,5 (1+10). США — +2.26,4 (0+7). Россия — +3,04,1 (3+9).