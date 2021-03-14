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Россия стала седьмой в смешанной эстафете КМ по биатлону в Нове-Место

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

На девятом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место завершилась смешанная эстафета. На старт от российской команды вышли Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Россия стала седьмой в смешанной эстафете КМ по биатлону в Нове-Место

Этап Кайшевой

Ульяна Кайшева блестяще справилась со стрельбой, не использовав ни одного дополнительного патрона. По скорости, конечно, с норвежкой Тирилль Экхофф соперничать россиянке было трудно. Поэтому при передаче эстафеты Ульяна отстала на 27,3 секунды.

  1. Норвегия — (0+0).
  2. Россия — +27,3 (0+0).
  3. Италия — +28,5 (0+4).

Этап Казакевич

На втором этапе норвежки продолжили доминировать, несмотря на один доппатрон Марте Ройселанна при стрельбе лёжа. Преследовательницами лидера стали Ирина Казакевич, итальянка Доротея Вирер и француженка Жюстин Бреза-Буше. Трое допустили по одному промаху на рубеже и ушли на трассу в 30 секундах.

Со "стойкой" Казакевич не справилась и заработала один штрафной круг. Норвежка ушла на круг первой, итальянка и француженка следом, а россиянка пропустила вперёд США, Австрию и Швецию.

  1. Норвегия — (0+1).
  2. Италия — +50,2 (0+6).
  3. Франция — +50,4 (0+4).
  4. Швеция — +1.23,0 (0+5).
  5. США — +1.25,6 (0+3).
  6. Австрия — +1.39,2 (0+4).
  7. Чехия — +1.41,7 (0+7).
  8. Россия — +1.42,3 (1+4).

Этап Логинова

Логинов стрельбу лёжа отработал без доппатронов. Он ушёл на круг с пятым временем, уступая норвежцу Тарьею Бё, итальянцу Доминику Виндишу, шведу Йесперу Нелину и французу Симону Дестьё.

На "стойке" Логинов провалился, заработав аж два штрафных круга. Отсечку он пересёк девятым с отставанием в 2,5 минуты.

  1. Норвегия — (0+3).
  2. Италия — +1.14,3 (0+9).
  3. Швеция — +1.14,7 (0+6).
  4. Франция — +1.30,4 (1+7).
  5. Украина — +2.01,9 (1+8).
  6. США — +2.02,3 (0+5).
  7. Болгария — +2.28,8 (0+7).
  8. Австрия — +2.23,9 (0+8).
  9. Россия — +2.51,2 (3+7).

Этап Латыпова

Латыпов на своём этапе точно отстрелял на "лёжке" и использовал два доппатрона на "стойке". В итоге сборная России стала седьмой в этой эстафете.

Гонку выиграла Норвегия с огромным отрывом от преследователей. Второй финишировала Италия, третьей — Швеция.

  1. Норвегия — (0+4).
  2. Италия — +1.08,7 (0+10).
  3. Швеция — +1.22,7 (0+10).
  4. Франция — +1.42,3 (1+9).
  5. Украина — +2.16,5 (1+10).
  6. США — +2.26,4 (0+7).
  7. Россия — +3,04,1 (3+9).

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Автор: Артём Пермяков
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