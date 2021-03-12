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"Катюшу" запретили использовать как гимн российских спорсменов

Спорт

Композиция "Катюша", прославленная во время Великой Отечественной войны, не станет заменой государственного гимна России на Олимпиадах в Токио и Пекине.

"Катюшу" запретили использовать как гимн российских спорсменов

Такое решение вынес Спортивный арбитражный суд (CAS), передает РИА "Новости".

В декабре 2020 года ведомство смягчило санкции WADA (Всемирное антидопинговое агентство) в отношении российского спорта, сократив срок санкций против РУСАДА практически вдвое. Теперь спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под российским флагом до 16 декабря 2022 года.

Предложение использовать "Катюшу" вместо гимна России было направлено в Международный олимпийский комитет в феврале этого года. Тогда же WADA заинтересовалось составом российской антиковидной вакцины "Спутник V" и запросило информацию о ее составе и прочих свойствах.

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Автор: Михаил Закурдаев
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