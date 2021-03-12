Англичанин Мусиала получил разрешение играть за сборную Германии

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила атакующему полузащитнику "Баварии" Джамалу Мусиалу выступать за сборную Германии. У футболиста двойной гражданство - Англии и Германии.

Чтобы выступать за Буднестим, ему нужно было разрешение от ФИФА. Ранее хавбек выступал в составе молодёжной сборной Англии (до 21 года).

18-летний Муисала может дебютировать за сборную Германии в марте. Ранее Йоахим Лёв заявил, что вызовет футболиста в команду, если будет получено разрешение от ФИФА. Немецкая сборная сыграет против Исландии, Румынии и Северной Македонии.

Джамал Мусиала

Футболист родился в Германии в семье немки и нигерийского эмигранта из Англии. До 11 лет игрок занимался футболом на родине, после чего переехал в Великобританию и занимался в академиях "Челси" и "Саутгемптона".

В 2019 году Мусиала вернулся в Германию и попал в состав "Баварии". За основную команду на данный момент он провёл 27 матчей, в которых забил четыре мяча.