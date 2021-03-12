Холанн и Кейн признаны лучшими игроками недели в еврокубках

УЕФА назвал лучших игроков недели в Лиге чемпионов и Лиге Европы. 9 и 10 марта состоялись четыре ответных матча 1/8 финала ЛЧ, 11 марта — восемь первых игр 1/8 финала ЛЕ.

В Лиге чемпионов лучшим признан нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанн. 20-летний норвежец в игре с "Севильей" (2:2) сделал дубль, а его команда вышла в четвертьфинал.

Холанн в голосовании опередил полузащитника "Порту" Сержиу Оливейру, хавбека "Ливерпуля" Фабиньо и вратаря "ПСЖ" Кейлора Наваса.

В Лиге Европы лучшим стал Харри Кейн. Нападающий "Тоттенхэма" сделал дубль в матче против загребского "Динамо" (2:0). Англичанин опередил полузащитника "Аякса" Душана Тадича, хавбека "Ромы" Лоренцо Пеллегрини и нападающего "Гранады" Роберто Сольдадо.