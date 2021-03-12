Емельяненко не сдержал обещание год не пить и проиграл Mercedes

Азамат Бостанов, менеджер бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, рассказал об итогах спора между спортсменом и главой бойцовского клуба "Ахмат" Абузайдом Висмурадовым.

В феврале 2020 года Емельяненко поспорил на Mercedes стоимостью более 3 млн рублей. Боец обещал год не употреблять алкоголь. По словам Бостанова, Александр обещания не выполнил и вернул автомобиль Висмурадову.

"Учитывая немалую сумму, для меня лично этот спор был бы отличным стимулом. Для Александра… Как видите, у него есть своё желание, которое иногда невозможно усмирить", — приводит "СЭ" слова Бостанова.

Емельяненко за этот год провёл один бой — в июле 2020 года он проиграл Магомеду Исмаилову.