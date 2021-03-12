Биатлонистка Егорова выиграла спринт на этапе Кубке IBU в Австрии

Российская биатлонистка Анастасия Егорова стала победительницей спринтерской гонки на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе. Она прошла дистанцию без промахов за 20 минут 12,6 секунды.
Такой же результат показала норвежка Эмили Калкенберг. Третье место заняла итальянка Ребекка Пасслер с отставанием в 15,6 секунды.
В десятку попали ещё три россиянки:
Анастасия Гореева и Валерия Васнецова вошли в двадцатку.
Наталья Гербулова финишировала в четвёртом десятке, Алина Кудасова провалила гонку.
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