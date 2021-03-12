Биатлонистка Егорова выиграла спринт на этапе Кубке IBU в Австрии

Российская биатлонистка Анастасия Егорова стала победительницей спринтерской гонки на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе. Она прошла дистанцию без промахов за 20 минут 12,6 секунды.

Такой же результат показала норвежка Эмили Калкенберг. Третье место заняла итальянка Ребекка Пасслер с отставанием в 15,6 секунды.

В десятку попали ещё три россиянки:

6. Елизавета Каплина — отставание 24,6 секунды (0 промахов).

8. Елизавета Носкова — 30,3 (2).

9. Анастасия Шевченко — 34,3 (1).

Анастасия Гореева и Валерия Васнецова вошли в двадцатку.

16. Анастасия Гореева — 52,4 (3).

20. Валерия Васнецова — 56,6 (1).

Наталья Гербулова финишировала в четвёртом десятке, Алина Кудасова провалила гонку.

37. Наталья Гербулова — 1.32,2 (3).

94. Алина Кудасова — 3.27,4 (6).